Киев предъявил коммунальным предприятиям Украины долги 20-летней давности

Киев, , 15:26 — REGNUM Коммунальные предприятия Украины, которые заняты в сферах тепло‑ и водоснабжения обязаны вернуть долги, которые накопили за предыдущие 15−20 лет. Об этом 14 ноября на заселении правительства заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства УкраиныГеннадий Зубко.

«Мы три года работаем над тем, чтобы стабилизировать финансовое положение предприятий, которые работают в теплоснабжении и водоснабжении. Сегодня мы дали возможность реструктуризировать те долги, которые накопились за предыдущие 15−20 лет. 204 крупнейших предприятия, которые вошли в реестр имеют возможность реструктуризировать долги. 2,7 млрд штрафов и пени списано тем, кто включился в этот процесс. Таким образом возвращается финансовая стабильность тем предприятиям, которые работают в этой отрасли», — сказал Зубко.

При этом он провел параллели между задолженностью коммунальных предприятий и правительством Украины перед Международным валютным фондом.

«Долги предыдущих периодов никто не отменял. Я призываю к ответственности. Правительство ответственно, принимая на себя долги предыдущих периодов и продолжает сотрудничество с МВФ. Никто не отказывается и не задает вопросов: кто, когда брал, куда эти деньги тратились, кто их по дороге украл? Так и здесь. Нужно смотреть на долги, которые есть, принимать их. Нужно разбираться с правоохранительными органами, что произошло с теми средствами, которые были привлечены, но с другой стороны, выполнять законодательство Украины», — добавил Зубко.

По его словам, депутаты Рады зарегистрировали постановление о проведени перевыборов мэра Смела.

«Я хочу поблагодарить депутатов, которые зарегистрировали постановление и проведении перевыборов в г. Смела. Это вопрос не только выборов, но и криминальных дел. Сегодня отдельно открыто уголовное дело за безответственную позицию и несвоевременный запуск отопительного сезона», — рассказал Зубко.

Он также обвинил местные власти Смелы и Черкасской области в неэффективном использовании бюджетных средств.

«Местные депутаты три месяца искали средства (15 млн), чтобы предоставить гарантии для запуска отопления. В то же время на стимулирующие выплаты — за интенсивность труда, за напряженность работникам по информации Черкасской ОГА и городского совета Смелы было выплачено 10 млн. На всю бюджетную социально-культурную сферу было выделено премий всего на 5 млн. У меня вопрос: эффективно ли используются средства, которые государство использует на местном уровне. Я считаю, что нет. Если мы оплачиваем премии, но не можем найти деньги, чтобы вовремя включить отопление, такой подход нас не устраивает», — возмутился Зубко.

Как сообщалось, 13 ноября полиция Украины открыла уголовное дело за срыв отопительного сезона в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) и г. Смела (Черкасской области), что привело к массовым протестам.

Напомним, в ноябре власти Украины отключили от отопления жителей гг. Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы «Криворожгаза», в заложниках удерживался технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка. 13 ноября горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе.