Лот на 385 млн: имущество трикотажной фабрики в Чувашии уходит на торги

Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В Чувашии определён порядок и условия продажи на торгах имущества ООО «Чулочно-трикотажная фабрика», которое признано банкротом в сентябре 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Одним лотом может быть продано залоговое и незалоговое имущество, общая начальная цена определена в сумме 385 890 000 рублей. В том числе начальная стоимость незалогового имущества фабрики, состоящего из 636 наименований, оценена в 140 000 000 рублей. Что касается залогового имущества, то согласно документу, речь идёт об имуществе ЧТФ, которое заложено в обеспечение требований Сбербанка России и подлежащее продаже на торгах. В его состав входит 25 объектов, начальная цена залогового имущества определена в сумме 245 890 000 рублей.

В лот входят, в частности, четырёхэтажный производственно-технологический комплекс «Чулочно-трикотажная фабрика» (площадь 38 768,3 кв. метров), два нежилых помещений, шесть нежилых зданий, газопровод, газорегулирующий пункт, компрессоры, контрольно-пропускной пункт, охранно-пожарная сигнализация. Покупатель также получит право аренды земельного участка общей площадью 61 478 кв. метров, расположенного в Чебоксарах по улице Калинина, 107, и относящегося к землям населенных пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. В сентябре 2018 года процедура наблюдения прекращена, суд признал общество признано несостоятельным (банкротом). Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

Читайте ранее в этом сюжете: Распродажа трусов и носков: дело чулочно-трикотажной фабрики в Чувашии