Среда, 14 Ноября 2018 года
16:55:33 МСК

«Нафтогаз» возбуждает ненависть со стороны общества — эксперт

Экономика

Госкомпания планирует одолжить деньги под заоблачный процент

«Нафтогаз» возбуждает ненависть со стороны общества — эксперт
Оскал

Киев, 14 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  НАК «Нафтогаз» действует по наихудшему из возможных сценариев, заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Так эксперт прокомментировал планы «Нафтогаза» выпустить еврооблигаций под баснословный процент:

«Теперь НАК станет «счастливым обладателем» долга стоимостью почти в 11% годовых. Теперь — на протяжении ближайших 5 лет — ежегодно НАК будет выплачивать более 1,5 млрд гривен только за обслуживание своего нового долга (и это если они ограничатся заимствованием в 500 млн долларов, а курс не будет слишком сильно меняться в худшую сторону)», — рассказал Устенко.

Экономист считает, что подобными действиями НАК «Нафтогаз» делает всё, чтобы увеличить градус ненависти к себе и дискредитировать украинскую власть. К тому же, компания явно не собирается отдавать валютный долг за счёт семей своего руководства, отметил Устенко.

Напомним, в сентябре глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о планах выпустить еврооблигации на сумму $500 млн — $1 млрд. Деньги позаимствованные на внешних рынках, компания намерена вложить в своё развитие.

Читайте также: «Нафтогаз» разместит еврооблигации на миллиард долларов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить