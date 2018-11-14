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В Туркестанской области Казахстана запустят заводы по переработке хлопка

Экономика

На предприятии будет создано 250-300 новых рабочих мест

Астана, 14 ноября 2018, 15:08 — REGNUM  В Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана построят два хлопкоперерабатывающих завода общей стоимостью 6,365 млрд тенге ($16,9 млн), сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Один из заводов стоимостью 5,475 млрд тенге ($14,6 млн) строится за счет инвестиций ТОО ICC. На предприятии будет создано 250−300 новых рабочих мест, а мощность производства составит 150 тыс. тонн продукции в год, которая будет поставляется в Китай.

Второй завод строится за счет инвестиций из Узбекистана в размере 890 млн тенге ($2,37 млн). Мощность проекта составит 50 тыс. тонн в год.

Напомним, Казахстан и Узбекистан работают над созданием совместного кластера по переработке хлопка, который включает в себя весь цикл — от посадки до получения готового текстиля.

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