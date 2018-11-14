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Прибыль «Интер РАО» по EBITDA выросла на 28,6% в январе-сентябре 2018 года

Экономика

За девять месяцев группа получила 87,4 млрд рублей

Москва, 14 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  Объём прибыли группы «Интер РАО» по консолидированному показателю EBITDA составил 87,4 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года, что на 28,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (68 млрд рублей), сообщила 14 ноября пресс-служба компании.

Из отчётности следует, что рост прибыли группы обусловлен увеличением выручки во всех сегментах: сбытовом, электрогенерации, теплогененерации, трейдинге.

Предприятие ввело в эксплуатацию блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, блока № 4 Пермской ГРЭС и Затонскую ТЭЦ в Башкирии.

На динамику финансовых результатов группы также повлиял ввод в эксплуатацию арендуемых станций в Калининградской области: Маяковской ТЭС и Талаховской ТЭС, рост цен и тарифов, а также увеличение маржинальности продаж в трейдинговом сегменте группы.

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