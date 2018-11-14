В Литве ужесточают ограничения для «ненадёжных предприятий»

Вильнюс, , 14:57 — REGNUM

Литовские законодатели продолжают инициировать преграды для компаний, которые они сами или литовские спецслужбы, считают «ненадёжными». Правила участия компаний в общественных закупках, или строительство объектов у стратегических предприятий, ужесточались неоднократно, однако главе парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутасу Бакасу уже принятые меры показались недостаточными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бакас сегодня, 14 ноября, распространил заявление, в котором сообщил, что его комитет поручил министерству хозяйства (экономики) разработать конкретные формулировки и понятия компаний, которых можно считать «ненадёжными», поскольку ранее принятые ограничения, по его мнению, всё ещё оставляют возможность таким компаниям участвовать в тех или иных конкурсах.

О ком конкретно идёт речь Бакас не уточняет, однако ранее он же, например, высказывался резко против работы в Литве немецкой компании Nukem, которая принадлежит российскому «Росатому», и которая занята в работах по демонтажу Игналинской АЭС. При этом в Литве чётко так и не называли, почему Nukem является «ненадёжной», подчёркивая постоянно только то, корпорации из какой страны принадлежит немецкая компания.

Впрочем, ранее в Литве неназванному российскому инвестору запретили строить дата-центр, а другой частной компании — объект у аэродрома НАТО в Шяуляе.