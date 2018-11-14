Больше пиара, но есть и позитив: об эксперименте саратовского депутата

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Действия саратовского депутата были прежде всего пиаром, но вместе с тем его эксперимент привлек внимание властей к проблеме величины потребительской корзины и может сыграть небольшую позитивную роль в решении этой проблемы в будущем, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 14 ноября, политолог Владимир Васильев, комментируя результаты эксперимента саратовского депутата о жизни на 3500 рублей в месяц.

Как сообщалось ранее, Николай Бондаренко, начавший свой эксперимент после резонансного заявления саратовской чиновницы о возможности прожить на 3500 рублей, по итогам этого месяца назвал величину потребительской корзины «геноцидом» и заявил, что намерен обратиться в правительство и Госдуму с призывом увеличить ее до 10 тыс. рублей, а прожиточный минимум — до 20 тыс. рублей.

«Конечно, в действиях депутата был элемент пиара. Он в течение месяца питался практически подножным кормом и похудел на пять килограмм: это политически грамотный и, что важно, нестандартный ход, которым он привлек к себе внимание и повысил свою известность.

Результат эксперимента был ожидаемым, но вследствие этого эксперимента тема приобрела другое звучание. Все было показано на практике, была возможность привлечь внимание тех, от кого зависит решение, то есть законодательной и прежде всего исполнительной власти.

На общественное мнение по вопросу о потребительской корзине не надо было влиять. Влиять нужно было на тех, кто принимает решения. При этом понятно, что возможности бюджетов ограничены и решить проблему моментально нельзя. Но этот эксперимент потенциально может сыграть небольшую позитивную роль в будущем. Сработает ли и когда — это другой вопрос», — отметил Васильев.