Транзит Восток-Запад обрел новую российскую перспективу

Санкт-Петербург, , 06:11 — REGNUM О том, как развиваются проекты связи промышленных гигантов Азиатского региона с Европой, рассказывает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Перспективная инициатива южнокрейских грузоотправителей и российских перевозчиков может стать новым маршрутом быстрой доставки грузов, — речь идет о маршруте между южнокорейским портом Пусан, Владивостоком и Большим портом Санкт-Петербурга. Такая схема позволит перевозить грузы всего за 15 дней, что вдвое превышает скорость транспортировку через Суэцкий канал.

Правда, и цена пока что получается выше, но, по оценкам экспертов «Русской Контейнерной Компании», для отправителя этот маршрут всё равно остается весьма привлекательным и может показать значительный рост в 2019 году. Так, объем контейнерных грузов на маршруте Пусан — Санкт-Петербург может достигнуть 9 000 TEU до конца 2018 года, а в 2019 году он может увеличиться до восьми раз.

Об этой и других новостях транспортно-транзитной инфраструктуры России читайте подробнее в статье: Порты: Латвия пошла по стопам Польши в войне с Газпромом?

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