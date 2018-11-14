Мордовия призвала к сотрудничеству предпринимателей Финляндии

Хельсинки, , 14:43 — REGNUM В Торговом представительстве России в Финляндии состоялось мероприятие «День российских регионов», в рамках которого делегация Мордовии представила республику финским бизнесменам. Об этом ИА REGNUM сообщили в мордовском правительстве.

Глава республики Владимир Волков рассказал участникам мероприятия о социально-экономическом развитии региона, его особенностях, обозначил ключевые направления, в которых республика больше всего продвинулась.

«Мордовия является лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме производства — это 29%. ВРП за последние пять лет вырос на 22%, промышленность — на 20%, сельское хозяйство — на 30%. В сельском хозяйстве внедряются самые передовые технологии», — подчеркнул Волков.

По его словам, Мордовия входит в топ-5 российских регионов по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения.

«У нас крупнейший в стране кабельный кластер. Активно развивается оптоволоконное приборостроение — новое для России направление. В Саранске работает единственный в стране завод по производству оптического волокна. Есть результаты в фармацевтике. В этом году у нас запущено первое в стране производство антибиотиков полного цикла», — рассказал глава Мордовии.

Также Волков напомнил, что Саранск в числе 11 российских городов принимал матчи чемпионата мира по футболу, который проходил в России. В этот период столицу республики посетили более 200 тыс. гостей из 44 стран мира.

Глава Мордовии пригласил представителей бизнеса Финляндии к сотрудничеству и выразил уверенность, что новые межрегиональные контакты благоприятно скажутся на развитии российско-финских отношений в целом. По итогам встречи, ряд финских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, визит делегации Мордовии в Финляндию начался 12 ноября. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Мордовии и Центральной торговой палатой Финляндии.

Кроме того, Владимир Волков встретился с руководством компании Rosendal Nextrom, мировым поставщиком оптоволоконных технологий. С руководством компании представители кабельного кластера Мордовии обсудили поставки оборудования для второй очереди завода по производству оптоволокна, а также для инжинирингового центра волоконной оптики, где будет выпускаться оптическое волокно специального назначения.

После посещения города Тампере в Саранске планируется внедрить систему, направленную на повышение эффективности работы городских служб «Умный город».