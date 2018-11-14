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Грузопоток через границу Казахстана и Китая вырос на 36%

Экономика

Объем контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай вырос на 54%

Грузопоток через границу Казахстана и Китая вырос на 36%
Иллюстрация: Earthobservatory.nasa.gov
Граница Китая и Казахстана. Вид из космоса

Астана, 14 ноября 2018, 14:21 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года общий грузопоток через границу между Казахстаном и Китаем составил 11,5 млн тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 14 ноября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

13−14 ноября в Астане состоялось заседание подкомитета по сотрудничеству между Казахстаном и Китаем в области железнодорожного транспорта. Стороны отметили, что в настоящее время созданы благоприятные условия для роста транзитных и двусторонних перевозок.

Участники заседания также отметили, что объем контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай вырос на 54%, до 235 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Финляндия отправила первый контейнерный поезд в Китай по новому транспортному маршруту через Казахстан. Планируемый объем перевозок по маршруту Хельсинки — Хэфей составит до восьми контейнерных поездов в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия запустила регулярный железнодорожный маршрут в Китай

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Экономика Казахстана
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