Мусорный бунт Кургана: «Один полигон на регион — безрассудство»

Курган, , 15:38 — REGNUM Курганцы протестуют против строительства гигантского полигона вблизи столицы Зауралья. Всего восемь километров будут отделять их дома от огромной мусорки, куда собираются свозить твёрдые коммунальные отходы со всей области. Серия пикетов запланирована до конца ноября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Курганской городской думы Яков Сидоров.

В списке претензий к властям — территориальная схема обращения с отходами (ТСОО), заточенная на монополиста, строительство гигантской свалки рядом с Курганом, неминуемый, из-за пресловутой ТСОО, рост тарифа на мусор, который, по разным оценкам, повысится в шесть-десять раз. К протесту подключились перевозчики мусора и другие предприниматели, связанные с обращением отходов.

«Итоги общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с отходами Курганской области должны подвести 15 ноября. Правительству региона остался один день, чтобы согласиться с людьми: тащить мусор со всего региона на один-единственный полигон — это вопреки здравому смыслу. Это будет не только искусственно созданная экологическая проблема. Дикая, в сотни километров, логистика будет проплачиваться населением. Рост тарифа на мусор в шесть раз — об этом уже заявил врио губернатора Вадим Шумков», — пояснил смысл протеста в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Яков Сидоров.

Жители Зауралья традиционно медленно запрягают, но быстро ездят, и потом уже их не остановить. Так происходит и с грядущими изменениями системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Два года народные избранники и общественники судили, рядили, теребили чиновников из регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. От народных избранников отмахивались и отписывались. Кстати, из-за споров о грядущей «мусорной реформе» в том числе был расформирован рабочий Общественный совет при природоохранном департаменте Зауралья.

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С января 2019 года новая система обращения с отходами вступает в права, а в Курганской области ТСОО ещё не принята. Неужели за два года невозможно было понять элементарное: гигантская мусорная свалка в восьми километрах от Кургана выгодна лишь региональному оператору? Отнюдь не населению.

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Представитель регионального оператора ООО «Компания «Рифей» в конце октября даже приблизительно не мог сообщить депутатам думы Курганской области, во сколько раз повысится тариф. Причём протесты спровоцировали сами власти. Глава региона Вадим Шумков в ходе совещания при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое состоялось 1 ноября 2018 года, заявил о грядущем росте тарифа на мусор более чем в шесть раз и попросил помощи из федерального бюджета на миллиарды рублей.

«Стоимость услуг с учётом заявки регионального оператора и инвестиционного предложения — это приведёт к многократному превышению тарифа. Это недопустимо. Люди не смогут это оплатить», — с грустью в голосе заявил Вадим Шумков.

Одновременно с выступлением Вадима Шумкова у полпреда, в правительстве Курганской области власти пытались договориться с недовольными предпринимателями. Ранее региональный оператор объявил конкурс на выбор подрядчиков по сбору и транспортировке мусора. Участники рынка нашли условия конкурса неприемлемыми.

«Регоператор предлагает заключать контракты только на год. Через год «Рифей» сами всё будут возить, и местные перевозчики им будут не нужны. С той логистикой, которую с упорством отстаивает департамент природных ресурсов, никакого имеющегося транспорта не хватит на вывоз. Придётся докупать. Как докупать, если за год он себя не оправдает, а через год местные перевозчики станут никому не нужны? Плюс ко всему, чтобы заявиться на конкурс на часть города и на часть области, нужна банковская гарантия примерно на 100 млн рублей. Это больше, чем на конкурс по выбору регионального оператора. Всё это вместе делает бессмысленным участие в конкурсе», — поясняет один из перевозчиков.

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Судя по тому, что региональный оператор ООО «Компания «Рифей» на 10 дней продлил приём заявок на участие в конкурсе на выбор подрядчиков по транспортировке мусора, число участников недостаточное.

«У «Рифея» нет сейчас сил и средств на обслуживание территориальной схемы. Если компания не договорится с местными перевозчиками, то с января возить мусор будет некому, а это означает срыв обязательств «Рифея» и лишение его статуса регионального оператора. Вот власть и суетится», — поясняет другой участник рынка.

Кстати, на встрече с перевозчиками (запись беседы с перевозчиками мусора имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ) руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Андрей Саносян заявил, что правительство области крайне заинтересовано в их работе в регионе.

«Мусор — это тема не нашего департамента. Наша задача — сохранить и приумножить малое и среднее предпринимательство в регионе. Нам важно, чтобы вы развивались и продолжали работать на территории области», — с расположением к предложениям от бизнеса заявил Андрей Саносян.

И тут понимаешь, что задачи департамента природных ресурсов и департамента промышленности в Зауралье разнятся идеологически.

Курганские общественники, безусловно, будут пристально следить за деятельностью регоператора. Сейчас митингующие ставят первостепенные задачи: пересмотреть территориальную схему обращения с отходами, то есть не везти все отходы под Курган, а разрешить переработку и сортировку мусора в районах и не допустить повышения тарифов.

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