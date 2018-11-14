В Росатоме заинтересовались контейнерами для отработавшего ядерного топлива

Москва, , 14:04 — REGNUM Руководители подразделений Росатома проявили интерес к опыту работы Петрозаводскмаша, связанному с выпуском изделий из высокопрочного чугуна, в частности контейнеров для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива, сообщает 14 ноября пресс-служба компании «АЭМ-технологии» (входит в Атомэнергомаш — машиностроительный дивизион Росатома).

Отмечается, что возможности предприятия были представлены делегации из Москвы, в состав которой вошли директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Росатома Олег Крюков, руководитель проектного офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» Константин Иванов и генеральный директор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности Андрей Голиней.

«Нам интересен накопленный Петрозаводскмашем опыт работы по выпуску изделий из высокопрочного чугуна, в частности контейнеров для транспортировки и хранения ОЯТ», — отметил гендиректор АО «ФЦЯРБ» Андрей Голиней.

Он уточнил, что речь идёт о транспортных упаковочных комплектах ТУК-128 для исследовательских реакторов, и опытном образце ТУК-146, который прошёл все стадии изготовления на заводе в Петрозаводске — от металлургической заготовки до сборки.

«Наше предприятие успешно испытало опытный контейнер ТУК-141О с корпусом из ВЧШГ немецкого производства. Теперь мы планируем изготавливать штатные ТУК-141О, при этом локализовав производство контейнеров для российских АЭС в нашей стране», — сказал представитель центра.

В пресс-службе предприятия напомнили, что в сентябре этого года АО «ФЦЯРБ» заключило с ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» договор на поставку двух корпусов ТУК-141О из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Согласно этому документу, специалисты Петрозаводска отольют корпус контейнера, а также проведут его механическую обработку.