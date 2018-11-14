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Жители Казахстана потратили на услуги стоматологов $23 млн

Экономика

За счет населения Казахстана оказано 75,2% услуг

Жители Казахстана потратили на услуги стоматологов $23 млн
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Стоматологический кабинет

Астана, 14 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  За второй квартал 2018 года жители Казахстана потратили 8,6 млрд тенге ($22,9 млн), что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 14 ноября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В Алма-Ате на услуги стоматологов потратили 2,3 млрд тенге ($6,13 млн), что на 38,7% больше, чем в январе — июне 2017 года, в Астане — 1,3 млрд тенге ($3,46 млн) (рост 30,6%).

За отчетный период за счет населения Казахстана оказано 75,2% услуг в данном секторе. Средняя стоимость удаления зуба под местным обезболивающим составляла в октябре 3381 тенге ($9), что на 7% дороже, чем в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года парикмахерские и салоны красоты Казахстана оказали услуги на сумму 13,8 млрд тенге ($37 млн), что на 19% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Казахстана потратили на услуги парикмахеров $37 млн

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Экономика Казахстана
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