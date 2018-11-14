На итальянской бирже испугались ссоры правительства с Брюсселем

Милан, Италия, , 13:54 — REGNUM На утренних торгах на миланской бирже в среду, 14 ноября, ключевой индекс (показатель по 40 крупнейшим компаниям) снизился на 1,8%, падение стало самым значительным в Европе, сообщает информагентство Ansa в среду, 14 ноября.

Наблюдатели связывают снижение индекса с отказом правительства от внесения изменений в проект бюджета страны по требованию Еврокомиссии. Последствием отказа может стать введение санкций в отношении Италии.

Вместе с тем наблюдатели отмечают, что за два месяца ссор правительства с Брюсселем ключевой индекс уже неоднократно снижался, после чего возвращался к прежним или сопоставимым позициям.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП).

13 ноября в правительстве отказались от пересмотра. Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства.

В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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