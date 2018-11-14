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В России разработан пакет присадок для бензинов класса К5 и выше

Экономика

По антикоррозионным свойствам присадки существенно превосходят импортные аналоги

Москва, 14 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Многофункциональный пакет присадок для бензинов экологического класса К5 и выше разработали специалисты Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке и Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, сообщает 14 ноября пресс-служба компании «Роснефть».

"Присадки улучшают характеристики бензина за счет предотвращения образования отложений в двигателе, а также очищают и устраняют уже существующий нагар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что моющие свойства присадок не уступают зарубежным аналогам, а по антикоррозионным свойствам существенно превосходит импортные многофункциональные пакеты.

Производство нового инновационного продукта планируется начать в 2019—2020 гг. на мощностях опытно-экспериментального производства ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке». Объём производства составит 350 тонн в год.

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