Эффектно, но не эффективно: о возможном отказе России от Давоса

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Реальная значимость Давосского форума в России завышена, а его организаторы совершили ошибку, не пригласив российских бизнесменов из-за американских санкций, но вместе с тем решение не ехать в Давос лишит Россию еще одной возможности урегулировать отношения с Западом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 14 ноября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя возможный отказ России от участия в форуме.

Ранее организаторы форума отказались пригласить в Давос Андрея Костина, Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску из-за американских санкций в их отношении. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если организаторы форума не изменят этого своего решения, то в Давос не поедут ни руководители госкомпаний, ни чиновники.

«Действия организаторов форума нельзя приветствовать. Против Костина, Вексельберга и Дерипаски введены не международные санкции, а санкции одной страны. Решение по этой причине не звать их на форум укрепит авторитет США, но снизит авторитет Давоса. Это все-таки экономическая, а не политическая площадка.

С точки зрения нынешней конструкции наших взаимоотношений с Западом решение не ехать в Давос в сложившейся ситуации вполне логично и предсказуемо. Вместе с тем неприезд будет означать, что еще одной возможностью урегулировать отношения станет меньше. Это решение эффектно, но не эффективно.

Хотя не то чтобы этот форум был главной из таких возможностей. Вообще нужно сказать, что значимость и Давоса, и других форумов в России завышена. Были годы, когда нам самим хотелось, чтобы эти мероприятия, на которых тогда часто обсуждали Россию, были очень важными», — отметил Батушанский.