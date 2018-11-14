Инвестиции стран ЕАЭС в экономику Казахстана выросли на 38%

Астана, , 13:44 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $864 млн, что на 38% больше, чем годом ранее. Об этом 14 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Инвестиции стран союза составляют 7% от общего объема иностранных инвестиций. В первом полугодии 2017 года этот показатель составил 5,9%, а в 2016 году — 4,7%. Основным инвестором в экономику Казахстана среди стран союза является Россия, которая инвестировала за полгода $821 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. Белоруссия инвестировала в Казахстан $40,6 млн, Киргизия — $2,1 млн.

За отчетный период Казахстан инвестировал в экономику стран ЕАЭС $157,5 млн, что на 25% меньше, чем годом ранее. Более 87% казахстанских инвестиций пришлась на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $12,26 млрд, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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