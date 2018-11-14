НОВАТЭК расширяет круг заказчиков ямальского СПГ

Салехард, , 13:40 — REGNUM 13 ноября НОВАТЭК завершил поставку первой партии ямальского СПГ в адрес второго китайского покупателя. Ранее три партии СПГ было отгружено по заказу одного из совладельцев завода «Ямал-СПГ» — китайской государственной компании CNPC (China National Petroleum Corporation). В этот раз покупателем стала еще одна государственная энергетическая компания КНР — CNOOC) China National Offshore Oil Company).

СПГ был доставлен танкером-газовозом арктического класса Arc7, длительность рейса составила 20 дней, при этом отрезок СМП был пройден за 7,5 суток. При этом танкер прошел СМП в конце навигационного сезона, причем без ледокольного сопровождения.

Комментарий главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона: «Короткое время доставки и хорошая коммерческая скорость подтверждают эффективность логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона».

Проект «Ямал-СПГ» продолжает развиваться активными темпами, в декабре 2018 года должен состояться досрочный запуск третьей технологической линии. Продолжается и строительство серии газовозов арктического класса, семь уже поступило в распоряжение НОВАТЭКа, на стапелях Южной Кореи находятся еще восемь. По итогам 2018 года ожидается почти двукратное увеличение экспорта российского СПГ.