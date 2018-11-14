Госдума поддержала выделение ₽2,1 млрд на Ленинский мемориал в Ульяновске

Москва, , 13:33 — REGNUM Госдума приняла поправку в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, предусматривающую финансирование средств на ремонт Ленинского Мемориального центра в Ульяновске, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Ульяновская область получит 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт мемориала. В соответствии с принятой поправкой, в 2019 году будет направлено 1,74 млрд рублей, в 2020 — 0,42 млрд рублей.

Ленинский мемориал в Ульяновске представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновск получит более 2 млрд рублей на ремонт Ленинского центра