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Госдума поддержала выделение ₽2,1 млрд на Ленинский мемориал в Ульяновске

Экономика

Финансирование будет идти в течение двух лет

Москва, 14 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Госдума приняла поправку в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, предусматривающую финансирование средств на ремонт Ленинского Мемориального центра в Ульяновске, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Ульяновская область получит 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт мемориала. В соответствии с принятой поправкой, в 2019 году будет направлено 1,74 млрд рублей, в 2020 — 0,42 млрд рублей.

Ленинский мемориал в Ульяновске представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился.

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