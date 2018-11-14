Узбекистан готовится к строительству АЭС

Ташкент, , 13:32 — REGNUM 13 ноября в Ташкенте прошла пресс-конференция генерального директора узбекского государственного Агентства по развитию атомной энергетики при кабинете министров («Узатом») Журабека Мирзамахмудова. Руководитель «Узатома» рассказал представителям прессы, о том, как Узбекистан готовится к вступлению в «атомный клуб», в число стран, владеющих собственными АЭС.

Одна из задач «Узатома» — обеспечить прозрачность предстоящих строительства и эксплуатации первой в истории Узбекистана АЭС, которую будет строить Росатом. В проекте закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях», который сейчас обсуждается с населением через электронный портал, предполагается, что граждане получат право на посещение в ознакомительных целях ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Общественным организациям будет предоставлено право рекомендовать представителей для участия в экспертизах ядерных и радиационных объектов на стадиях строительства и эксплуатации. В здании «Узатома» в ближайшее время будет открыт информационный центр, в котором все желающие смогут ознакомиться с атомными технологиями.

По оценке «Узатома» на стадии строительства в работах будет занято до 10 000 человек, после ввода АЭС в эксплуатацию Узбекистан получит 2 500 высокооплачиваемых рабочих мест. После выхода АЭС на проектную мощность она будет вырабатывать 18,9 млрд кВт*часов электроэнергии в год, что составит около 16% от общего объема генерации энергосистемы Узбекситана. В сентябре первые 30 студентов республики отправились получать образование в МИФИ, зимой филиал института откроется в Ташкенте, со следующего учебного года начнется прием студентов на месте. По договору с Россией в год будет готовиться 100 специалистов.

В настоящее время в Узбекистане разворачиваются изыскания на перспективных для строительства АЭС площадках. Нормативы МАГАТЭ требуют, чтобы таких площадок было не менее двух, в Узбекистане вокруг озер Айдаркуль и Тудакуль изыскания ведутся на пяти. На каждой площадке установят метеостанции, проверят почву, плотность грунта, уровень подземных вод, другие геологические и сейсмологические исследования.

В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту поколения III+ на базе реакторов ВВЭР-1200. Первый энергоблок АЭС в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.