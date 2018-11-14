Первые подробности новых контрактов Росатома в Китае

Шанхай, Китай, , 13:29 — REGNUM Постепенно становятся известны первые подробности подписанных 7 ноября в Шанхае обязывающих контрактов между Росатомом и государственной энергетической компанией Китая CNNC (China National Nuclear Corporation).

13 сентября вице-президент «Атомстройэкспорта» Владимир Савушкин в интервью корпоративной газете Росатома «Страна Росатом» сообщил, что уже в 2021 году на седьмом блоке АЭС «Тяньвань» должна пройти заливка первого бетона. Сроки жесткие — за оставшееся время Росатому предстоит пройти процедуру получения необходимых лицензий в национальной администрации по ядерной безопасности КНР, заключить подрядные контракты со строительными компаниями, провести все необходимые подготовительные работы на площадке. Однако на АЭС «Тяньвань» Росатом впервые начал вести работы в 1999 году, площадка прекрасно известна нашим специалистам, наработан отличный опыт сотрудничества с китайскими заказчиками и с местными строительными компаниями. С учетом этого есть полная уверенность, что Росатом справится и с такими сжатыми сроками.