ЭКСПО-2025 пока не включили в прогноз развития Свердловской области

Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Доходы и расходы на всемирную выставку ЭКСПО-2025 пока не включены в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2019−2021 годы. Об этом заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик на заседании согласительной комиссии по бюджету в областном Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос об учёте ЭКСПО-2025 Ковальчику задал единоросс Сергей Никонов. Министр экономики не стал ничего утаивать и сразу признал, что выставку пока не брали в расчёт. Ковальчик с улыбкой заметил, что «держит пальцы крестиком». «Подождем две недели, потому что влияние будет очень значительное. Освоение будет порядка 200 млн ежедневно», — подчеркнул чиновник.

«Нам ещё всю экономику придется перестраивать, тут такие объемы… У нас столько рабочих рук нет», — впечатлил собравшихся Ковальчик.

Напомним, голосование по заявке на проведение «Экспо-2025» пройдет в Париже 23 ноября. Екатеринбург конкурирует с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан).