Росатом продолжает обеспечивать радиационную безопасность Украины

Киев, , 13:26 — REGNUM 13 ноября украинское государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» по результатам тендера подписало очередной контракт с немецкой компанией Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH. Немецкие специалисты поставят на Хмельницкую АЭС установку фрагментации и сортировки отходов комплекса по переработке радиоактивных отходов, сумма контракта составила 3,69 млн евро. В сентябре эта же немецкая компания поставила на Хмельницкую АЭС две другие установки для того же комплекса на сумму 17,69 млн евро.

Несмотря на многочисленные санкции и напряженные отношения между Украиной и России, в секторе атомной энергетики продолжается успешное сотрудничество в так называемых «чувствительных отраслях». Напомним, что 100% акций Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH принадлежат «Атомсторойэкспорту», структурной единице государственной корпорации по атомной энергетике Росатом.