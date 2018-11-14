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Росатом продолжает обеспечивать радиационную безопасность Украины

Экономика

Атомная энергетика – вне сферы действий санкций

Росатом продолжает обеспечивать радиационную безопасность Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Энергетика Украины

Киев, 14 ноября 2018, 13:26 — REGNUM  13 ноября украинское государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» по результатам тендера подписало очередной контракт с немецкой компанией Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH. Немецкие специалисты поставят на Хмельницкую АЭС установку фрагментации и сортировки отходов комплекса по переработке радиоактивных отходов, сумма контракта составила 3,69 млн евро. В сентябре эта же немецкая компания поставила на Хмельницкую АЭС две другие установки для того же комплекса на сумму 17,69 млн евро.

Несмотря на многочисленные санкции и напряженные отношения между Украиной и России, в секторе атомной энергетики продолжается успешное сотрудничество в так называемых «чувствительных отраслях». Напомним, что 100% акций Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH принадлежат «Атомсторойэкспорту», структурной единице государственной корпорации по атомной энергетике Росатом.

regnum author Борис Марцинкевич
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