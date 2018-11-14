ФАС проверила жалобу о возможной координации цен на новый iPhone

Москва, , 13:15 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не нашла признаков нарушения при установлении ритейлерами цен на Apple iPhone XS, сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства.

«Не обнаружено признаков нарушения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, ранее в сентябре ФАС получила жалобу на возможную координацию ритейлеров при установлении цены на новый смартфон iPhone XS от компании Apple.

Так, в жалобе указывалось на то, что возможный сговор между ритейлерами мог привести к установлению одинаковых розничных цен на новые смартфоны.

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