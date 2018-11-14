Среда, 14 Ноября 2018 года
13:46:09 МСК

ФАС проверила жалобу о возможной координации цен на новый iPhone

Экономика

В ведомстве не обнаружили признаков нарушения

Москва, 14 ноября 2018, 13:15 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не нашла признаков нарушения при установлении ритейлерами цен на Apple iPhone XS, сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства.

«Не обнаружено признаков нарушения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, ранее в сентябре ФАС получила жалобу на возможную координацию ритейлеров при установлении цены на новый смартфон iPhone XS от компании Apple.

Так, в жалобе указывалось на то, что возможный сговор между ритейлерами мог привести к установлению одинаковых розничных цен на новые смартфоны.

Читайте также: ФАС заинтересовалась ценообразованием на смартфоны Samsung

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС проверяет жалобу о возможной координации цен на новый iPhone

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить