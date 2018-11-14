Жители Казахстана отправили больше всего денег в Россию и Узбекистан

Астана, , 13:16 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных из Казахстана через системы денежных переводов, составил 437,6 млрд тенге ($1,17 млрд), что на 26,1% больше, чем годом ранее. Об этом 14 ноября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Наибольший объем денежных переводов приходится на Россию — 168,5 млрд тенге ($449 млн), что на 27,2% больше, чем в январе — сентября 2017 года. В Узбекистан отправлено 84,6 млрд тенге ($225 млн), что на 29,4% больше, чем годом ранее. Объем переводов в Турцию вырос на 90%, до 48,8 млрд тенге ($130 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем денежных переводов внутри Казахстана составил 57,2 млрд тенге ($115 млн по курсу на 26 октября). За отчетный период из-за рубежа в Казахстан направлено 225,5 млрд тенге ($694 млн по курсу на 26 октября).

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