Власти Италии будут снижать госдолг с помощью приватизации

Рим, , 13:09 — REGNUM Правительство Италии намерено в ближайшие годы получить от приватизации государственного имущества втрое больше средств, чем предполагалось ранее, сказано в письме, направленном министром экономики и финансов Джованни Триа в Еврокомиссию, передает Affari Italiani в среду, 14 ноября.

В 2018 году доход от приватизации госимущества составят около 0,3% ВВП, в 2019 и 2020 годах они должны составить 1% ВВП в год. Ранее предполагалось, что государство получит за эти два года 10 млрд евро за счет приватизации, теперь показатель увеличен до 18 млрд евро только в 2019 году.

Ускоренная приватизация вместе с экономическим ростом позволит быстрее снижать госдолг страны, уверены министры. Именно высокий госдолг Италии и является основной причиной споров правительства с Еврокомиссией вокруг бюджета страны.

Если в нынешнем году госдолг снизится лишь на 0,3% ВВП, то в течение трех следующих лет благодаря экономическому росту и приватизации госдолг сократится соответственно на 1,7%, 1,9% и 1,4% ВВП, таким образом в совокупности снизившись на 5%, со 131% ВВП до 126%.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП). В правительстве отказались от пересмотра.

Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП).

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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