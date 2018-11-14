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Делегация из Сирии провела тест-драйв тракторов Уралвагонзавода

Экономика

Сирийские трактористы выполнили подъем, разворот и экстремальное торможение

Делегация из Сирии провела тест-драйв тракторов Уралвагонзавода
chtz- uraltrac.ru
Бульдозер Б11

Нижний Тагил, Свердловская область, 14 ноября 2018, 12:40 — REGNUM  Сирийская делегация осталась впечатлена гражданской техникой, которую выпускает Уралвагонзавод. Для тестирования тракторов представители Сирии выполнили в условиях бездорожья подъем, разворот и экстремальное торможение, сообщает 14 ноября пресс-служба предприятия на странице Вконтакте.

«Особенно понравился бульдозер Б11. Эта машина признана бестселлером челябинского тракторного завода», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что российский бульдозер выпускается в нескольких вариантов с разной комплектацией дополнительного навесного оборудования. В новой версии он оснащается электронным управлением, поэтому вместо привычных рычагов в кабине установлены «компьютерные» джойстики.

Некоторые маневры сирийских трактористов завод представил на видео.

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