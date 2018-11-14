Рубль поддерживает возможный перенос санкций США

Москва, , 12:34 — REGNUM На фоне обвала рынка нефти 13 ноября, максимального за 45 месяцев, пострадал и курс российского рубля. Пара USD/RUB резким импульсом выросла до отметки 68,26 рубля за доллар, а EUR/RUB — до 77,03 соответственно, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

«На открытии торгов сегодня, 14 ноября, рубль вошел в коррекцию, отвоевав 0,27% в паре с долларом и достигнув отметки 67,93, и 0,24% в паре с евро — к уровню 76,67. Укреплению российской валюты способствуют сообщения Bloomberg о предполагаемой отсрочке антироссийских санкций Конгресса США», — отметила эксперт.

Впрочем, причиной отсрочки является не пересмотр позиции в отношении России, а банальная нехватка времени. Сенаторы не успеют рассмотреть законопроект об ограничительных мерах до конца 2018 года и провести голосование. Санкционный вопрос может быть перенесен на послерождественский период.

«Динамика рубля будет во многом зависеть от нефтяных котировок, но наиболее вероятный сценарий движения последних — снижение к уровню 62 доллара за баррель Brent. Соответственно, по рублю после краткой передышки и коррекции есть перспективы прорыва уровней сопротивления выше 68,26 рубля за доллар и 77,15 рубля в паре с евро», — считает Прохорова.

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