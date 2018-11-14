В Казахстане выразили недоверие компании, управляющей пенсионными активами

Астана, , 12:25 — REGNUM Инвестиционная компания Aviva Investors, которой передана часть пенсионных активов Казахстана, характеризуется как «неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства», заявил депутат Мажилиса парламента Казахстана Шакир Хахазов на пленарном заседании, сообщает 14 ноября агентство «КазТАГ».

Депутат сослался на управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. По данным Хахазова, Aviva Investors выплатила около £150 млн в виде штрафов и компенсаций за манипуляцию со сделками с целью повышения комиссионных за счет клиентов.

В связи с сомнительной репутацией инвестора парламентарий обратился к главе правительства для оценки рисков, связанных с выборов внешнего управляющего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что часть пенсионных активов передана внешнему управляющему Aviva Investors.

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17 октября Акишевсказал, что в настоящее время правительство республики пока не приняло решение о передаче активов Единого накопительного пенсионного фонда в управление частным компаниям.

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