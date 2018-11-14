Орешкин назвал устойчивой макроэкономику России

Сингапур, , 12:23 — REGNUM Макроэкономическая ситуация в России более устойчива по сравнению с 2014 годом несмотря на колебания нефтяных цен и выплаты по внешнему долгу. Об этом заявил 14 ноября журналистам в кулуарах саммита АСЕАН глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Министр сопоставил текущую обстановку с 2014 годом, когда на финансовые риски также влиял процесс погашения долгов. Финансовые рынки и экономика сейчас в целом более или менее устойчивы, отметил он.

Нервозности для рынков добавляет и резкое падение краткосрочных цен на нефть, и сокращение внешней задолженности, пояснил он. Однако макроэкономические структурные реформы позволили экономике приобрести большую устойчивость.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября произошел заметный обвал цен на нефть — баррель марок Brent и WTI подешевел за сутки на 7−8%.

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