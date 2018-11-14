В Сарсангсое водохранилище в Карабахе планируют вложить $100 млн

Степанакерт, , 12:07 — REGNUM Европейские инвесторы в ближайшее время реализуют в Нагорном Карабахе инвестпрограмму стоимостью в $100 млн. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита экс-премьера Нагорно-Карабахской Республики, советника президента НКР по особым поручениям Араика Арутюняна и правительственной делегации в Европу.

Как написал в Facebook Арутюнян, эти средства будут вложены в строительство нового водохранилища на правом берегу Сарсанга. Строительные работы продлятся несколько лет, это позволит воду из водохранилища посредством каскада самотеком доставить в районы, окружающие райцентр Мартакерта. Посредством трех новых водохранилищ удастся сделать орошаемыми более 10 тыс га территории (10% всех орошаемых земель).

«Я думаю, что это будет одним из наиболее крупных зарубежных инвестпроектов в Арцахе, и гарантом развития сельского хозяйства в Мартакертском районе», — написал Арутюнян, добавив, что оросительная система республики нуждается в серьезных инвестициях. Он сообщил, что в эти дни в Арцахе находится делегация европейских инвесторов, с которыми обсуждаются технические детали программы, а также сроки ее реализации.

«Близок тот день, когда в Мартакертском районе в результате развития садоводства будут построены также перерабатывающие предприятия с тысячами рабочих мест», — заверил экс-премьер.

Примечательно, что инвестпроект подразумевает также строительство на каскаде новой ГЭС, что путем увеличения объемов вырабатываемой электроэнергии будет способствовать ее экспорту. Арутюнян также добавил, что по данным на 9 месяцев 2018 года объем выработанной электроэнергии в республике составил 290 млн КВт, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20.5%. Республика потребляет 267 млн КВт. Экс-премьер отметил, что в ближайшее время планируется довести объемы вырабатываемой в республике электроэнергии до 1 млрд КВт.

Арутюнян также анонсировал в ближайшее время старт нескольких благотворительных программ на средства меценатов из диаспоры.