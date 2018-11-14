Аэропорт Толмачёво выбрал проектировщика аэровокзального комплекса

Новосибирск, , 11:49 — REGNUM Генеральным подрядчиком по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Толмачёво стала московская группа «Спектрум», сообщает 14 ноября пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что конкурс по выбору проектировщика завершился ещё 11 октября. В настоящее время с компанией подписан договор, она приступила к проектным работам.

Генподрядчику предстоит спроектировать все этапы реконструкции и сдать проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы до 30 октября 2019 года. ГК «Спектрум» также представит заказчику три варианта дизайн-проекта фасада терминала. Завершить закупочные процедуры по выбору генерального подрядчика по строительству планируется до конца декабря 2019 года.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что проект реконструкции планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. Из внебюджетных источников на проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 млрд руб. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч квадратных метров.

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