В Ярославской области котельная хочет взыскать долги потребителей с бюджета

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:37 — REGNUM В Ярославской области гендиректор ООО «МЭС», владеющей котельными в Переславле-Залесском, хочет взыскивать долги потребителей теплоэнергии с регионального бюджета. Соответствующее уведомление он направил губернатору Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельные «МЭС» уже два года не получают деньги за генерацию тепла. По мнению руководителя ООО «МЭС» Юрия Егорова, это произошло из-за того, что региональные власти не утвердили ему тариф на производство теплоэнергии. Деньги за тепло собирал посредник — муниципальное предприятие «Спектр», владеющее тепловыми сетями. Но и «Спектр» не платил котельной.

Однако решением ряда судов, в том числе Верховного, установление так называемого «нулевого тарифа» для котельной «МЭС» признано незаконным. Поскольку к убыткам компании привело именно решение региональных властей, требовать долги котельная теперь намерена с областного бюджета.

По данным Егорова, задолженность перед котельными ООО «МЭС» со стороны потребителей Переславля-Залесского, в том числе со стороны бюджетных учреждений и воинской части — учебного центра РВСН, превысила на настоящий момент 85 миллионов рублей. Котельные не могут расплатиться за газ и электричество, а также выплатить зарплату сотрудникам.

Деньги ООО «МЭС» собирается взыскивать в судебном порядке, включая международные судебные инстанции. А перед подачей иска предприятие предлагает уплатить долг в добровольном порядке, причем предлагает выбор способа оплаты — на счета ООО «МЭС» или поставщикам газа и электричества, которым должно само «МЭС.

Также ООО «МЭС» уже выиграло суд у муниципальной школы-интерната в Переславле-Залесском. Весной 2018 года суд постановил взыскать со школы больше полутора миллионов рублей за поставленное тепло в пользу ООО «МЭС».

По итогам переговоров в начале октября 2018 года между ООО «МЭС» и администрацией Переславля была достигнута договоренность об оплате поставляемого тепла. Однако по утверждению Юрия Егорова, договоренность не выполняется, оплата не производится. В связи с этим на котельных ООО «МЭС» будут введены ограничения на генерацию тепла. В частности, с 14 ноября будет понижена температура теплоносителя до норматива (до этого котельная выдавала тепло выше нормы, чтобы прогреть дома и соцсферу), в случае полной неоплаты с 21 ноября 2018 года температура будет снижена на три градуса ниже норматива. А с 1 декабря ООО «МЭС» в случае неполучения средств перестанет поставлять горячую воду жителям микрорайона «Чкаловский».

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