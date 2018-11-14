Табачные компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов — СМИ

Москва, , 11:37 — REGNUM В Российской Федерации заподозрили в уклонении от уплаты налогов табачные компании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По их данным, производителями табака заинтересовалась Федеральная налоговая служба (ФНС).

Источники издания не исключают, что табачным компаниям после проверок могут быть доначислены налоги на десятки миллиардов рублей.

По данным собеседников издания, представители налоговой службы обратили внимание на складские запасы, которые производители табака создавали в четвертом квартале и продавали товар в ноябре — декабре связанным с ними структурам. В ФНС не исключают, что за счет этого некоторые табачные компании минимизировали налоговую нагрузку, зафиксировав ставки акциза до их повышения с Нового года.

Отмечается, что ФНС уже провела проверки двух производителей табака, которым могут доначислить налоги на сумму больше 10 млрд рублей.

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