В Чувашии снизили прожиточный минимум для детей

Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В Чувашии пересмотрели величину прожиточного минимума. В III квартале 2018 года показатель составит 8791 рубль, что на 50 рублей больше к уровню предыдущего квартала. Соответствующее решение поддержали сегодня, 14 ноября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В минтруде республики предложили установить в III квартале величину прожиточного минимума в среднем на душу населения в размере 8791 рубль, что на 0,6% (или на 50 рублей) больше по сравнению со II кварталом. Что касается социально-демографических групп населения, то величина прожиточного минимума для трудоспособного населения предложили установить в размере 9331 рубль (рост на 0,9%), для пенсионеров — 7170 рублей (увеличение на 1%), для детей — 8834 рубля (снижение на 1,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума рассчитывается на основании потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. Напомним, потребительская корзина состоит из 11 групп, которые включают 42 наименования продуктов питания.

Величина прожиточного минимума влияет на социальные выплаты — в частности, на ежемесячные пособия на ребёнка (размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи) и лицам из числа детей-сирот, денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей и компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте от двух до трех лет (выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в Чувашии).