Спикер Госдумы рассказал о поправках в госбюджет на 2019-2021 гг

Москва, , 13:38 — REGNUM Поправки, принятые Госдумой ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы, «направлены на повышение качества жизни и социальной защиты людей, а также на поддержку регионов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению проекта главного финансового документа страны поступило почти 700 поправок, из них 462 внесло правительство РФ.

«При этом, хочу отметить, что правительственные поправки — это результат совместного труда Государственной думы, Совета Федерации и правительства. Более 200 поправок внесли депутаты», — сказал Володин.

В итоге в 2019 году регионы дополнительно получат 100 млрд рублей в качестве дотации на частичную компенсацию расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках исполнения указа президента РФ, отметил спикер Госдумы.

Также 36,1 млрд рублей составят дополнительные субсидии из федерального бюджета на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3-х лет.

«Общая поддержка из бюджета на эти цели — 60 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей регионы получат на учебные места в сельских и поселковых школах. В целом сумма средств на создание современных школ составит 49 млрд рублей», — привел данные Володин.

Кроме того, по его словам, 25,6 млрд рублей пойдут на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным, 1,7 млрд — на создание и развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах, где число жителей составляет от 100 до 2 тыс. человек.

«Общая поддержка регионов с учетом средств, изначально предусмотренных в проекте бюджета, составит 2 трлн 272 млрд рублей в 2019 году, 2 трлн 319 млрд рублей в 2020 году и 2 трлн 300 млрд рублей в 2021 году», — отметил спикер Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума во II чтении приняла проект федерального бюджета на 2019-2021 годы