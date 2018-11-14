Археологи провели раскопки на месте возможного строительства Амурского ГХК

Благовещенск, , 11:24 — REGNUM Об итогах экспедиции в Свободненский район Амурской области и находках при раскопках памятника «Черниговка, селище-5» на месте возможного строительства Амурского газохимического комплекса рассказали на пресс-конференции директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков и директор структурного подразделения СИБУРа в Благовещенске Андрей Полюлях. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В ходе исследований археологи обнаружили шесть жилищ древнего человека, 21 хозяйственную яму-погреб, а также извлекли из земли более пяти тысяч артефактов. Отмечается, что впервые учёным удалось исследовать не отдельное жилище, а целый комплекс сооружений древнего поселения.

Денис Волков сообщил, что в начале 2019 года в Приамурье приедет «целый десант» представителей Новосибирского государственного университета и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, которые займутся изучением найденных артефактов.

В свою очередь Андрей Полюлях подчеркнул, что найденные находки позволят сделать выводы о жизни людей, проживавших на территории современной Амурской области.

«СИБУР прикладывает усилия для сохранения культурного наследия, истории регионов своей деятельности, развития местной культуры и науки. «Строим новое, сохраняя прошлое» — это тезис, который разделяет СИБУР», — сказал представитель компании.

Напомним, о планах по строительству Амурского газохимического комплекса холдингом СИБУР стало известно в конце 2014 года. Предприятие планирует запустить в Амурской области производство мономеров с последующим получением полимеров. 13 сентября в ходе Восточного экономического форума глава Амурской области Василий Орлов сообщал, что в регионе рассчитывают на принятие СИБУРом решения о строительстве в 2019 году. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит $7−8 млрд.

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