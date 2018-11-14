В Чебоксарах в декабре отменяют 18 городских маршрутов

Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В Чебоксарах продолжаются транспортные эксперименты. В столице Чувашии планируется запустить возможность оплаты проезда банковскими картами, а с декабря реализовать проект по оптимизации транспортной сети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

В администрации отмечают, что согласован технический запуск приёма бесконтактных банковских карт для оплаты проезда. Оплата будет проводиться через терминалы для безналичной оплаты проезда, которые используются для транспортной карты (ЕТК). Во время тестового периода карты могут приниматься не на всех мобильных терминалах.

«Стоимость проезда будет такой же, как при оплате картой ЕТК. Таким образом, для оплаты проезда безналичным способом, кроме транспортной карты, пассажиру можно будет воспользоваться бесконтактной банковской картой любого банка, либо смартфоном или иным гаджетом с технологией Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay», — говорит начальник отдела транспорта и связи администрации города Андрей Васильев.

Напомним, в автобусах при оплате транспортной картой стоимость проезда составляет 19 рублей, при оплате наличными средствами — 22−23 рубля, в троллейбусе соответственно — 16 и 20 рублей.

В мэрии также сообщают, что с 1 декабря в Чебоксарах начнется реализация транспортной реформы, которая предполагает оптимизацию маршрутной сети и переход на автобусы большей вместимости. Зимой будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов (№№ 7, 12, 20, 22, 26, 30, 32, 33, 35, 41, 44, 46, 47, 52, 54) и отменены 18 автобусных маршрутов регулярных перевозок (№№ 1, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60к, 61, 63, 65).

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