Власти Ингушетии планируют снизить дефицит бюджета в 2019 году

Магас, , 11:09 — REGNUM В Ингушетии завершена работа над составлением бюджета на 2019 год и на плановый период до 2021 года. Законопроект внесен на рассмотрение парламента республики. Об этом сообщил на встрече с первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы субъекта.

Он также рассказал о параметрах нового бюджета. Так, размер доходов планируется в 2019 году около 22,125 млрд рублей, расходов — 22,459 млрд рублей. При этом дефицит бюджета должен составить около 333,8 млн рублей или 8,2% от объема собственных доходов. Что, по словам Евкурова, является допустимым уровнем.

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета на 2019 год запланированы в размере около 4,053 млрд рублей. Объем дотации из федерального бюджета в 2019 году определен в размере почти 10,165 млрд рублей.

Напомним, бюджет на 2018 год в Ингушетии были принят с параметрами: доходы — 19,2 млрд рублей, расходы — 19,6 млрд рублей. Дефицит прогнозировался на уровне 412 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2019 года запланирован в размере 2,663 млрд рублей.

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