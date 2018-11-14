Володин: Трехсторонняя комиссия будет работать по бюджету непрерывно

Москва, , 11:03 — REGNUM В ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы роль Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям существенно выросла и теперь она будет работать практически в непрерывном режиме. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы во втором чтении в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«При принятии решения о бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы возрастает роль нашей Трехсторонней комиссии. Ее работа переходит в постоянный режим — в отличие от предыдущих лет, она будет работать не только ежемесячно, но возможно и чаще. Потому что у нас большое количество вопросов будет отнесено именно на решение Трехсторонней комиссии Госдумы, правительства и Совета Федерации. Это вопросы в первую очередь межбюджетных отношений, и вопросы, связанные с реализацией национальных проектов и госпрограмм, которые необходимо принимать именно в этом формате, потому что там есть региональная составляющая», — отметил Володин.

В целом, отметил Володин, проект федерального бюджета был существенно доработан ко второму чтению, что говорит о качественной работе депутатов над документом.

«Ко второму чтению была проделана большая работа — к законопроекту поступило почти 700 поправок. Из них 462 внесло правительство РФ, при этом, хочу отметить, что правительственные поправки — это результат совместного труда Госдумы, Совета Федерации и правительства. Более 200 поправок внесли депутаты», — подчеркнул Володин.