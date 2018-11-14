Туркмения на 30% уменьшила стоимость строительства газопровода ТАПИ

Ашхабад, , 11:04 — REGNUM После оптимизации проекта газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ) стоимость строительства снизилась с $10 млрд до $7 млрд, сообщает 14 ноября агентство «АфТАГ» со ссылкой на главу проекта Мухатмерата Аманова.

По его словам, проект будет набирать мощность поэтапно. На первоначальном этапе потребуется $5 млрд. В настоящее время финансовую и техническую помощь оказывают Азиатский банк развития. Исламский банк развития уже выделили $700 млн.

Аманов прокомментировал вопрос безопасности строительства и эксплуатации газопровода на территории Афганистана. По его словам, проблем с безопасностью нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая генеральный директор ассоциации банков Узбекистана Бахтиер Хамидов заявил, что Ташкент направит средства на строительство газопровода ТАПИ.

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