Новая радость украинцев — чёрствый хлеб по сниженной цене: обзор экономики

Андрей Стеценко, , 18:57 — REGNUM

Приватизация

Т.н. «малая приватизация» пополнила госбюджет Украины уже на 405 млн грн, сообщил общественности министр Кабинета министров Александр Саенко. Причём больше 40% этой суммы получено государством за счёт продажи активов в Львовской области. Он же сообщил, что во время недавнего визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев были достигнуты договорённости о том, что инвестиционные советники из ФРГ помогут Украине в подготовке госактивов к приватизации.

Что касается большой приватизации, в последнее время здесь воцарилась полная тишина и штиль. Никаких знаковых новостей за последнюю неделю не появилось — власти и чиновники сосредоточены на подготовке к продаже компании «Центрэнерго». Это единственный актив, который Киев теоретически может продать в этом году.

Сотрудники социологической группы «Рейтинг» представили результаты социсследования, посвящённого отношению населения Украины к продаже земель сельскохозяйственного назначения, если бы вопрос об этом выносился на референдум. 72% опрошенных проголосовали бы против, ещё 10% затруднились с ответом, а 5% отказались бы принимать участие в таком референдуме. И только 13% опрошенных поддержали продажу земли.

Валюта

По состоянию на 14 ноября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 27,91 грн (-0,22 грн с 4 ноября). Впрочем, гривна укрепилась и к остальным валютам. Евро подешевел до 31,43 грн (-0,68 грн). Рубль — до 0,412 грн (-0,017 грн). Курс «межбанка» 12 ноября остановился на уровне 28,87−28,89 грн (-0,2 грн). Торги завершились на более низком курсе, чем тот, с которого они стартовали (27,9−27,94 грн/долл).

А вот на «чёрном рынке» доллар так и не пробил важный психологический порог — 28,02−28,05 грн (-0,06 грн).

Гривна укреплялась практически без остановки с 5 ноября, и сегодня её курс по отношению к доллару практически тот же, что и месяц назад. Правда, в последние дни (12−14 ноября) он пополз вверх, однако крайне медленно: коррекция не более 1−2 копеек в день.

Прогноз экспертов примерно таков. В краткосрочной перспективе (в ближайшие 7−10 дней) можно ждать дальнейшего укрепления гривны. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии для издания «Обозреватель» указывает, что наличный доллар в банках может торговаться в коридоре 27,7−27,9 грн. А вот к началу зимы доллар отыграет это падение.

«Текущий эпизод укрепления гривны связан с активизацией продаж иностранной валюты накануне уплаты бизнесом квартальных налогов (крайний срок 19 ноября). Соответственно, позитивный для гривны баланс рынка, скорее всего, будет сохраняться еще полторы недели, а в конце ноября вполне вероятен разворот рыночной ситуации на фоне активизации государственных расходов», — объяснил главный аналитик Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов корреспонденту «Страна.ua».

Для укрепления гривны есть и другие причины. Во-первых, инвесторы приобретают гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Во-вторых, продают валюту также экспортёры, в особенности торгующие с/х продукцией — им необходима гривна для проведения осенних полевых работ.

Золотовалютные резервы Украины в январе-сентябре уменьшились, причём как официальные, так и чистые (за минусом кредитных средств МВФ) — до 16,6 и 6,2 млрд долл. соответственно. Таким образом, ЗРВ Украины на сегодняшний момент примерно на 1 млрд долл. меньше, чем в соседней Белоруссии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило свой прогноз по курсу гривны. Ожидается, что в 2019 году украинская валюта ослабеет до 30,7 грн/долл., и до 32,3 грн/долл. в 2020-м.

Напомним, ранее свой прогноз обнародовало агентство S&P и он чуть-чуть оптимистичней: 30,3 грн/долл. в 2019 году и 31,2 грн/долл. в 2020-м. Планку в 32 грн доллар, по мнению аналитиков S&P, преодолеет только в 2021 году.

Большая доля теневой экономики на Украине способствует повышенным оборотам фальшивых денег, утверждают эксперты. Чаще всего на Украину везут поддельные доллары и гривну крупных номиналов. Всё, что меньше 100 грн, подделывать уже нет смысла — не окупаются расходы на изготовление и сбыт.

«…много поддельных долларов, потому что эта валюта в основном крутится в теневом секторе. А учитывая, что у нас в тени находится до 60% экономики, то треть из этих денег — подделка», — рассказал изданию «Обозреватель» экономист Александр Кущ.

Что же касается гривны, то её также подделывают, однако не слишком активно. Прежде купюра в 500 грн была эквивалентна 62 долларам. Сегодня — это всего 17, а купюр более высокого номинала не появилось. Поскольку производство фальшивых денег — бизнес зачастую транснациональный (фальшивку могут печатать за границей и лишь потом везти на Украину), то смысл производства фальшивой гривны невысок: проще сразу сделать фальшивые 100 долларов, продать их за ⅓ номинала и получить более высокий доход.

Данные Нацбанка эти соображения подтверждают: в первой пятёрке наиболее подделываемых банкнот (те, что выявляются на Украине чаще всего) расположились 100 долларов, 200 евро, 50 евро, 5000 рублей и 100 евро.

МВФ

В МВФ раскритиковали Украину за недостаточные темпы роста экономики.

«Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4−5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины», — заявил во время пресс-конференции в Киеве постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По его мнению, основной виновник низких темпов роста ВВП — коррупция.

«Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста», — уверен он.

Правда, на самом деле и 3% уже нет: в Фонде понизили прогноз роста ВВП на будущий год с 3,3% до 2,7%. А также с 4% до 3,4% — на 2020-й.

Как уточняет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии изданию «Сегодня», вопрос темпов роста действительно не праздный, поскольку от него напрямую зависит, сможет ли Киев рассчитаться с МВФ. Скажем, при текущих темпах Украина этого сделать не может и вынуждена только рефинансировать долг: брать новые займы, чтобы отдавать ими старые. В частности, в 2019 году Украине предстоит вернуть Фонду 1,9 млрд долларов.

Неодобрительно МВФ относится и к идее введения налога на выведенный капитал (взамен налога на прибыль предприятий).

«Это приведет к тому, что большие предприятия просто смогут не платить в бюджет средства. От этой идеи выиграют немногие. И поэтому консультанты МВФ приехали в Украину, чтобы понять, какая политическая ситуация в стране. И чтобы разобраться, что с бюджетом, будет ли он в необходимые сроки. По их мнению, Украина может недополучить около 50 млрд гривен налоговых поступлений. И это будет означать, что бюджет будет сверхдефицитным», — пояснил логику Фонда преподаватель Национального технического университета Украины Алексей Якубин в комментарии для ГолосUA.

Напомним, что именно бездефицитность госбюджета (либо дефицит строго в определённых пределах) — едва ли не главное требование Фонда для финансирования стран, с которыми подписаны программы сотрудничества. В проект бюджета-2019 и так уже заложен дефицит в размере 90 млрд грн, т. е. вместе с новым налогом он бы составил 140 млрд грн.

Йоста Люнгман оказался в Киеве не просто так. В начале ноября Украину в очередной раз посетила миссия МВФ, приехавшая обсуждать условия начала финансирования по новой программе stand-by. В связи с этим эксперты предполагают, что о траншах по формально действующей до весны программе (EFF) Украина может забыть.

«Вряд ли будут еще какие-то транши по действующей программе. Насколько я знаю, разногласия между Украиной и МВФ еще не сняты до конца. Украина слишком задержала с их выполнением», — заявил в комментарии изданию «Сегодня» доктор экономических наук Олег Яременко.

Такого же мнения придерживается и экономист Борис Кушнирук.

А вот в сроках получения денег эксперты согласия не нашли:

«МВФ готов начать выдачу кредита по программе stand-by, если мы примем закон о бюджете на 2019 год до 1 декабря и в сбалансированном виде. Если выполним это требование в срок, первый транш точно будет еще до конца текущего года. Точнее, до 17−18 декабря, потому что потом начинаются праздники. Поэтому важно принять госбюджет до 1 декабря — чтобы у МВФ было время для запуска программы, т. е. для выплаты первого транша», — считает Кушнирук.

Тогда как Яременко не исключает, что его получение может затянуться вплоть до парламентских выборов (т.е. ещё почти на год). Напомним, в последний раз Украина получала деньги от МВФ ещё в апреле 2017 года, т. е. более 1,5 лет назад.

Как уже сообщалось, бюджет на сегодня — главное условие МВФ. А его принятие может заблокировать президент Украины Пётр Порошенко, о чём он уже предупредил депутатов. Причём не просто предупредил, а поставил их в крайне неприятную позицию уже после отъезда миссии.

«Обеспечение субсидиями — мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал — просто не подпишу бюджет», — такая запись появилась в Twitter главы Украины 12 ноября.

Т. е. депутаты и правительство окажутся меж двух огней: предусмотреть больше денег на субсидии (ещё примерно 40 млрд грн к уже заложенным в бюджет 50 млрд) — означает нарваться на недовольство Фонда относительно дефицитности бюджета. И ещё непонятно, во что оно выльется, поскольку прецеденты уже были.

«Миссия, которая работала в сентябре, дала правительству четкий сигнал, что Украина может рассчитывать на транш МВФ, если примет смету на 2019 во втором чтении и в целом. Кредитор предпочитает убедиться, что не будет бюджетных «сюрпризов» похожих на те, которые наблюдались два года назад. Тогда между первым и вторым чтением у Кабмина возникла идея вдвое повысить минимальную зарплату», — напоминает в комментарии «Экспресс-онлайн» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Можно, конечно, проигнорировать требование президента, но тогда транша не будет точно. Порошенко обещание сдержит любой ценой — до президентских выборов остаётся 4,5 месяца.

Топливо

По состоянию на вечер 13 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 32,61 грн (-0,23 грн с 4 ноября, +4,21 грн с начала года), за литр А-92 — 31,59 грн (-0,24 грн с 4 ноября, +4,66 грн с начала года).

Дизтопливо продолжает вести себя нестандартно. Оно всё ещё стоит дороже А-92 и дешевеет весьма неохотно: 32,38 грн (-0,06 грн с 4 ноября, +7,09 грн с начала года).

Стоимость автогаза осталась той же, что и в начале ноября — 16,4 грн/л.

Таким образом, цены на бензин в рознице сегодня «отскочили» до уровня на начало октября, т. е. примерно на 0,5 грн в сравнении с пиковыми ценами на 10−12 октября. У дизтоплива был свой пик (29 октября), однако тут коррекция вышла более скромной — всего 0,06 грн. А стоимость автогаза по сравнению с пиковой (16,41 грн, 5 ноября) и вовсе практически не изменилась.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментарии fakty.ua объясняет такую ситуацию тёплым октябрём. Обычно в этот месяц происходит снижение спроса на топливо из-за того, что часть автовладельцев ставит автомобили на «зимовку». В этом году такого не произошло, а рынок привычно завёз меньше топлива, чем было необходимо. Правда, это объясняет, почему цены росли в октябре. А вот почему они так разнонаправленно ведут себя в ноябре — вопрос открытый.

Оптовым и розничным продавцам моторного топлива, похоже, придётся получать для торговли специальную лицензию в Государственной фискальной службе. Соответствующий законопроект был внесён в парламент в начале ноября и вполне может быть принят до голосования за бюджет. Её стоимость составит 5 тыс. грн за каждую нефтебазу (для оптовых торговцев) и 2 тыс. грн за каждую АЗС. В правительстве рассчитывают таким образом собрать в бюджет дополнительные 10 млрд грн. Разумеется, торговцы заложат эти траты в конечную стоимость топлива для населения.

Разное

На прошлой неделе мы писали об акции «социальной ответственности» одного из хлебокомбинатов на западной Украине: пенсионерам продавали хлеб с истекшим сроком реализации по сниженной цене. Генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в ходе пресс-конференции пояснил, почему сами же покупатели не находят в этом ничего возмутительного: 27% украинцев не могут себе позволить иного хлеба, кроме т. н. социальных сортов. Производство такого хлеба — своего рода обязанность хлебозаводов, а цена на него регулируется государством. В то же время стандарты его производства не слишком строги.

Впрочем, хлеб на постмайданной Украине никак нельзя назвать дешёвым.

«Украина, как оказалось, ныне не самая дешёвая страна по цене на хлеб. Так, в Литве цена на белый хлеб стартует с 13 грн за 1 кг, в Польше — с 17 грн, в Украине — с 19 грн. То есть мы имеем очень существенную разницу в цене на хлеб», — подчеркнул эксперт.

Как известно, ни Польша, ни Литва при этом не являются экспортёрами пшеницы. При этом хлебокомбинаты жалуются, что цена социального хлеба ниже его себестоимости и выпекать такой хлеб им невыгодно. Поэтому такой хлеб не всегда можно найти в торговой сети: скажем, в Киеве его продают через сеть социальных киосков.

Кстати, к концу года стоимость хлеба вырастет ещё на 5%.

Данные Дорошенко подтверждаются информацией Госстата. Согласно его сообщению, среднестатистический житель Украины тратит на продукты питания почти 3100 грн, т. е. более 82% от минимальной зарплаты.

22 ноября — к этой дате украинский парламент должен был принять бюджет. Такое заявление Александр Саенко сделал в эфире радиостанции «Новое время». Однако через несколько дней эти сроки были сдвинуты на две недели, и теперь бюджета ждут только в начале декабря.

9 ноября Госстат опубликовал данные по инфляции за январь-октябрь. Осенью она резко рванула вверх и достигла за 10 месяцев 9,5%. С одной стороны, это не так много, как за тот же период прошлого года (11,8%). С другой же, Нацбанк после пересмотра прогноза в начале сентября обещал только 8,9% по итогам года — а этот предел был преодолён уже к началу октября. В последние месяцы 2018 года, а также в начале 2019-го возможен ещё один резкий скачок цен — из-за повышения стоимости газа и отопления.

Бюджетные доходы в будущем году вырастут не только от лицензирования торговли топливом. 10 ноября депутаты приняли сразу пакет дополнений в Налоговый кодекс. И самым примечательным из них является, пожалуй, налогообложение торговли б/у вещами. По мнению ГФС, деньги от продажи даже мелких предметов быта являются дополнительным доходом граждан, а значит, должны облагаться налогом по обычной ставке НДФЛ (18%). Разумеется, обычные граждане, продающие личные вещи через электронные торговые площадки, вряд ли побегут декларировать свои доходы от торговли. Это изменение коснётся в первую очередь комиссионных магазинов и ломбардов — они будут удерживать налог автоматически.

Похоже, что Украина потеряла ещё один рынок сбыта в СНГ. В этот раз проблемы возникли у производителей лекарств — таможенники Узбекистана без объяснения причин отказываются растаможивать лекарства сразу нескольких украинских производителей (на проблемы пожаловались «Юрия-Фарм», «Фармак», «Лекхим», «Фармхим»). Причиной таких действий таможенников Узбекистана стал якобы ответ на расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.

Президентские и парламентские выборы в следующем году могут замедлить проведение ключевых структурных реформ на Украине, сообщается в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В документе отмечается, что экономический рост на Украине «набирает обороты, однако остается скромным» — одним из факторов является усиление эмиграции людей трудоспособного возраста, что привело к появлению давления на рынке труда и ведет к замедлению промышленного производства.

Украина в январе-октябре увеличила импорт свинины до 23,4 тыс. тонн на общую сумму 43,2 млн долларов, что в четыре раза больше показателей за весь 2017 год, сообщила пресс-служба «Ассоциации свиноводов Украины». Эксперты организации отметили, что импорт свинины в этом году оживился вследствие сокращения внутреннего предложения, что привело к повышению внутренних цен по сравнению с ценами на свинину иностранного происхождения.

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