Аграрии Нечерноземья смогут рассчитывать на господдержку

Смоленск, , 10:32 — REGNUM Возможность разработки программы развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, ориентированной на повышение плодородия почв, в том числе, проведение культуртехнических работ на немелиорированных землях, а также государственная поддержка отраслей кролиководства и льноводства обсуждались 13 ноября в Москве на встрече губернатора Алексея Островского и заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

«Я подробно рассказал вице-премьеру о работе предприятия «КРОЛЪ и К», которое в дополнение к уже освоенному одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 млн рублей на расширение производства и собственной базы по переработке продукции», — рассказал по итогам встречи Алексей Островский.

Проект по строительству кролиководческого комплекса полного цикла от производства собственных кормов и выращивания животных по европейской технологии до убоя и строительства цеха переработки и упаковки продукции поэтапно реализуется в Смоленской области уже шесть лет. В регионе введены в эксплуатацию три очереди кролиководческой фермы с общей численностью 12,5 тыс. кроликоматок и мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. Предприятие имеет статус племенного репродуктора по выращиванию кроликов калифорнийской, новозеландской пород и реализует племенной молодняк товарным хозяйствам и хозяйствам населения на территории России. Сейчас в регионе создается также кролиководческий селекционно-генетический центр по воспроизводству 23 тысяч голов в год родительских самок основного стада. Центр заработает до конца этого года, общая стоимость инвестиций составляет 100 млн рублей. На встрече Алексей Островский попросил вице-премьера Алексея Гордеева рассмотреть возможность включения кролиководческих комплексов в перечень объектов АПК, подлежащих субсидированию. Зампредседателя отметил, что отрасль кролиководства учтут при разработке новых мероприятий в рамках государственных программ.

Также глава региона рассказал Алексею Гордееву о строительстве льнокомбината на территории индустриального парка «Сафоново» — первого в масштабах страны за последние 30 лет. Губернатор попросил вице-премьера предусмотреть для данного объекта государственную поддержку в размере не менее 50% от фактически понесенных затрат на его строительство.

Одним из центральных во время встречи стал вопрос о разработке программы развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, ориентированной на повышение плодородия почв, в том числе, проведение культуртехнических работ на немелиорированных землях. Смоленская область на протяжении уже нескольких лет выступает с предложением о разработке такой программы, а также предлагает установить для регионов Нечерноземной зоны установить повышающий коэффициент при предоставлении субсидий аграриям в размере 2,5. Как отмечалось на встрече, из-за низкого плодородия почв, мелкоконтурности, коротких сроков вегетации, затраты на производство сельхозпродукции значительно выше, чем у соседей, а значит, и сроки окупаемости, например, сельхозтехники — более длительные.

В числе важных направлений для Смоленской области — ввод в оборот земель сельхозназначения посредством проведения культуртехнических мероприятий на немелиорируемых землях, и устройство полевых (внутрихозяйственных) дорог. С 2017 года Смоленская область, в рамках федеральной подпрограммы, участвует в реализации мероприятий по возмещению части затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях. Но около 70−80% земель в регионе — немелиорируемые, которые из-за длительного неиспользования на протяжении не одного десятка лет заросли деревьями и кустарниками. Из миллиона гектаров сельхозземель эффективно используется только 300 тысяч гектаров, а остальные нуждаются в проведении культуртехнических мероприятий. Стоимость проведения культуртехнических работ на немелиорируемых землях сегодня в среднем составляет 20−30 тыс. рублей, и высокая стоимость препятствует более активному вводу земель в сельскохозяйственный оборот.

Алексей Островский обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать инициативу администрации Смоленской области, которую одобрили Костромская, Брянская и Вологодская области, по подготовке программы развития, а также оказать содействие во внедрении мер государственной поддержки, направленных на ввод в оборот немелиорируемых земель сельхозназначения и строительство полевых (внутрихозяйственных) дорог, связывающих между собой объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

«Вопрос о разработке соответствующей госпрограммы, планируемой к реализации, начиная с 2020 года, будет рассмотрен на уровне правительства с учетом предложений, поступивших от регионов Нечерноземной зоны России. Мы связываем с данной программой большие ожидания, поскольку это позволит повысить эффективность сферы растениеводства и иных отраслей агропромышленного комплекса Нечерноземья», — отметил глава региона по итогам встречи в Москве.

Кроме того, Алексей Гордеев отметил, что к 1 июня 2019 года должна быть разработана отдельная государственная программа по развитию сельских территорий. Предварительно она будет обсуждаться в правительстве с учётом предложений, поступивших от регионов.

«В рамках этой госпрограммы можно будет решить и проблемы Нечерноземья, в том числе предусмотреть комплексное развитие этих территорий, реализацию крупных инфраструктурных проектов — от строительства дорог до объектов социального значения. Кроме того, сейчас обсуждается идея введения системы перераспределения ресурсов от богатых регионов Федерации — регионам с более низким природно-климатическим и экспортным потенциалом. В рамках этой госпрограммы можно будет решить и задачи Смоленской области», — сказал Алексей Гордеев.