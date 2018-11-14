Предприниматели Казахстана поставят в Санкт-Петербург товары на $10 млн

Астана, , 10:31 — REGNUM В рамках торгово-экономической миссии казахстанских производителей в Санкт-Петербург заключены шесть контрактов по поставке продукции из Казахстана на сумму $10 млн, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на внешнеторговую плату (ВТП) Казахстана.

Казахстанские производители поставят в Санкт-Петербург трансформаторы, лакокрасочную продукцию, муку и соль. Кроме того, поставщики планируют отправить в течение года 3600 тонн полимерной продукции.

В рамках торгово-экономической миссии заключены меморандумы между ВТП Казахстана и торгово-промышленной палатой (ТПП) Санкт-Петербурга, а также между ассоциацией производителей легкой промышленности Казахстана и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Санкт-Петербурге прошла торгово-экономическая миссия казахстанских производителей. В рамках визита на площадке ТПП Санкт-Петербурга состоялась биржа деловых контактов.

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