Законопроект о СРО в лизинге внесен в Госдуму

Москва, , 10:17 — REGNUM Законопроект, предполагающий создание СРО в сфере лизинга, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Планируется введение саморегулирования на лизинговом рынке для компаний, сведения о которых внесены в реестр субъектов лизинговой деятельности. Такая мера, отмечают в правительстве, создание СРО будет способствовать разработке обязательных базовых стандартов, предоставит возможность самостоятельно урегулировать отдельные отраслевые проблемы, включая вопросы в сфере управления рисками и внутреннего контроля

Кроме того, законопроектом предусматривается введение регулирования деятельности лизинговых компаний, определенных в категорию специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее. Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, их зарегистрируют и внесут в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России.

С учетом банков, связанных с государством и Банком России, государству принадлежит от 50 до 70% активов лизингового сектора.