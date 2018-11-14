Россия на саммите АТЭС уделит особое внимание развитию цифровой экономики

Москва, , 09:56 — REGNUM На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее российская делегация уделит особое внимание теме развития цифровой экономики, сообщается 14 ноября на сайте правительства РФ.

Отмечается, что делегацию РФ возглавит премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

«Особое внимание будет уделено теме содействия развитию цифровой экономики», — говорится в сообщении.

Напомним, 26-й саммит АТЭС пройдет в Папуа — Новой Гвинее 17−18 ноября 2018 года. В столицу страны — Порт Морсби — прибудут делегации 21 государства, входящих в АТЭС.

Ранее премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил заявил, что на саммите АТЭС лидерами будет потрачено порядка $85 млн. Отметим, Папуа — Новая Гвинея — самая бедная страна форума АТЭС. Согласно программе развития ООН, около 37% населения живет за чертой бедности.