Якутия может стать очередной Сьерра-Леоне: продавать акции АЛРОСА нельзя

Якутск, , 10:38 — REGNUM Продажа 8% акций якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА — сомнительная с точки зрения выгоды сделка, и если глава республики Айсен Николаев не отстоит оставление в госсобственности этих ценных бумаг, то может потерять доверие своего народа. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, комментируя информацию о том, что более 50% акций АЛРОСА останутся в госсобственности до 2023 года, а 8% могут быть проданы.

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«Если Айсен Николаев неспособен будет отстоять и защитить национальное достояние республики и России — то грош ему цена, — высказал мнение эксперт. — Потому что АЛРОСА — это предприятие, образующее бюджет республики, которое всю жизнь старалось что-то здесь строить, развивать спорт, детские учреждения. Если мы через третьих лиц и иностранных агентов будем продавать эти акции на запад и восток, иностранным организациям через дочерние фирмы, то о каком тогда импортозамещении и увеличении бюджета будет идти речь?».

По мнению Андрея Данилова, распродавать акции АЛРОСА вообще ни в коем случае нельзя — ни те, что находятся в доле РФ, ни те, что в доле республики и её муниципалитетов.

«Это предприятие государственное, и государство само себе платит налоги и само получает прибыль. Собираясь продать часть акций компании, инициаторы этой сделки, может быть, рассчитывают на то, что кто-то вложится в это предприятие — но это категорически ошибочно. Потому что каждый раз, когда распродаются акции АЛРОСА, та же самая компания De Beers и её дочерние предприятия выкупают эти акции, и таким образом они, так сказать, монополизируют полностью мировой рынок алмазов. АЛРОСА сейчас являемся конкурентом De Beers, поставщиком Tiffany, и это очень даже полезная компания. Если продолжать передавать её в частные руки, Якутия просто превратиться в очередную Сьерра-Леоне, где добывают алмазы за копейки и где будут совсем другие правила добычи», — отметил политолог.

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Нелогичной дальнейшую приватизацию АЛРОСА Андрей Данилов считает и на фоне разговоров об импортозамещении и санкциях в отношении РФ. По мнению эксперта, совершать такую сделку в сложившейся ситуации — всё равно, что подпиливать под собою сук.

«Ни республике, ни РФ реализация акций АЛРОСА невыгодна, — подчеркнул политолог. — Алмазы — это не только красивые украшения для прекрасных дам, но и техническая сторона вопроса. Это, как говорится, алмазные свёрла, точила, прочие инструменты с алмазном напылением. Для высокотехнологичного производства — мы же говорим всё время об алмазах и нано-технологиях — нам нужна АЛРОСА. Для работы с определёнными металлами и сплавами просто необходимы алмазные свёрла».

Рассуждая о том, чьи акции собираются продать, эксперт предположил, что речь идёт о ценных бумагах, которые находятся в собственности РФ. На вопрос о том, насколько будет трудно отстоять республике акции АЛРОСА, Андрей Данилов ответил: «Чтобы их продать, я думаю, нужно будет ещё чьего-нибудь сына обеспечить работой. Ещё кого-нибудь, наверное, пришлют к нам в Якутию — чиновников много, у них есть сыновья, дочери».

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«Но мне кажется, что перед тем, как уменьшать госдолю в алмазодобывающей компании, следует и региональному, и федеральному руководству крепко подумать. Стоит ли ради сиюминутной прибыли продавать акции? Их потом уже не вернёшь, если они уйдут в международный оборот, и покупать потом их надо будет совершенно по другим ценам. Лучше, наверное, наращивать объёмы производства, находить новые месторождения и — это камень в огород АЛРОСА, да — заботиться о техническом состоянии действующих шахт. Не нашли же людей после аварии на шахте «Мир»… А остальные шахты тоже ведь были построены в советское время, надо вкладываться в их инфраструктуру, а не думать о том, чтобы продавать акции и получать за них деньги. Это как наркоман, который тащит из дома всё, что попало, а потом и дом свой продаст. Поэтому грош цена будет Айсену Николаеву, если он не сможет защитить эти 8%», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50% акций АЛРОСА останутся в госсобственности до 2023 года, а 8% могут быть проданы. Сделать это позволяет акционерное соглашение между Росимуществом и министерством земельных отношений республики, заключённое в 2013 году и продлённое до 2023-го, писал «Коммерсант».

Напомним также, что сейчас около 33% акций АЛРОСА принадлежит Росимуществу, 25% плюс одна акция — министерству имущественных и земельных отношений Якутии, 8% — муниципалитетам республики. В федеральном прогнозном плане приватизации на 2017−2019 год сказано о намерении правительства РФ сократить долю участия в уставном капитале АЛРОСА до 29%, а это значит передать в частные руки 4% ценных бумаг «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

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