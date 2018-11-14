Ещё один фонтан: в Чебоксарах правят проект реконструции Красной площади

Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В столице Чувашии планируют внести изменения в проект модернизации Красной площади. Соответствующий аукцион с начальной ценой контракта в 2,5 млн рублей опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее изменения вносились в документацию в I полугодии 2018 года, тогда стоимость составила почти 3 млн рублей. Напомним, в 2014 году стоимость проекта по модернизации инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади и набережной залива составила 34 млн рублей.

Заказчиком аукциона выступает чебоксарское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции». Победитель конкурса должен будет внести корректировки в проектно-сметную документацию объекта: «Модернизация инженерно-технических коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары». И с последующим изменением формулировки: «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги». Речь, напомним, идёт об участке площадью 28,3 га.

Максимальная сумма контракта на доработку проекта составляет 2,5 млн рублей, источником финансирования является бюджет города. Средства предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы Чебоксар. Контракт должен быть исполнен до 25 декабря 2018 года.

Согласно техническому заданию, должны быть скорректированы требования по благоустройству Красной площади и спортивной площадки (на Певческом поле), а также работы по организации водоотведения и электроснабжения. К примеру, на Красной площади должны быть предусмотрены амфитеатр, сцена, «пешеходный фонтан», транзитная велодорожка, павильоны для шахматного клуба, смотровые площадки на участках «с наиболее зрелищными и перспективными видами» у кромки акватории Залива, а также возможность сигнации церкви и организации «музея под открытым небом» для демонстрации объектов исторического наследия Чебоксар.

«Предусмотреть устройство «Пешеходного фонтана» в центральной части площади, перед Чувашским драмтеатром. Фонтан с водяными струями, не имеющего открытого бассейна. Размещение насосного и управляющего оборудования в отдельном техническом помещении. Проектирование фонтана выполнить по отдельному заданию», — говорится в документации.

Также заказчик требует предусмотреть сохранение существующей остановки общественного транспорта и участка под колесо обозрения в западной части территории. Кроме того, должны быть предусмотрены варианты ночной и декоративной подсветки, будничного и праздничного вариантов, реорганизации озеленения «в целях создания затенения, обеспечение композиционной целостности и разнообразия зеленых насаждений».

Напомним, в 2014 году объявлялся конкурс по разработке проектно-сметной документации на объект «Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади и набережной залива г. Чебоксары», на тот момент начальная цена контракта составляла 45 626 584,2 рублей. Цена контракта составила по итогам конкурса34 043 104,2 рублей.

В январе 2018 года был объявлен конкурс на проектные и изыскательские работы модернизации инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади с максимальной ценой контракта 3 млн рублей — в результате цена составила 2,995 млн рублей. Как и в 2014 году, конкурс выиграл «Чувашгражданпроект».