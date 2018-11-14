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В Китае рассказали о незначительном влиянии торговых споров с США

Экономика

«Исходя из текущих показателей статистики»

В Китае рассказали о незначительном влиянии торговых споров с США
Иллюстрация: Siicex.gub.uy
Торговый флот

Пекин, 14 ноября 2018, 09:20 — REGNUM  Торгово-экономические противоречия с США оказали незначительное влияние на экономику Китая, заявила 14 ноября на брифинге представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа.

«Исходя из текущих показателей статистики, оно (влияние торгово-экономических противоречий) сравнительно ограничено», — заявила Айхуа, добавив при этом, что существует множество внешних факторов неопределенности.

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Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году после введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в США в ближайшее время может прибыть делегация из Китая для урегулирования торговых споров между странами.

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Торговые войны США
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