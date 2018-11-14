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Назарбаев запустил торги на бирже финансового центра «Астана»

Экономика

Первой компанией, прошедшей листинг на международной бирже «Астана», стала «Казатомпром»

Назарбаев запустил торги на бирже финансового центра «Астана»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 14 ноября 2018, 09:27 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл ударом в гонг первые торги на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

На площадке МФЦА начались торги простыми акциями, а также условные торги глобальными депозитарными расписками АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Как сообщало ИА REGNUM, Нурсултан Назарбаев запустил работу биржи МФЦА (AIX) 5 июля 2018 года. Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд шелкового пути и NASDAQ.

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Торги на бирже
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